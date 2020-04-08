Экспортеры РФ в начале апреля увеличили объемы декларирования зерна на экспорт в рамках квоты

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Активность экспортеров зерна в начале апреля, с которого вступила в действие квота на экспорт из РФ пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, повысилась.

Таможенное оформление ранее закупленного зерна активизировалось, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Сославшись на данные Центра агроаналитики при Минсельхозе, он уточнил, что "объем зерновых, предъявленных к декларированию на первой неделе нового квартала, составил 896,6 тыс. тонн, что на 11,7% больше показателя предыдущей недели и на 14,6% превышает средний показатель за предыдущие четыре недели".

По его словам, эта неделя отличалась повышенной активностью с точки зрения таможенного оформления ранее закупленного для экспорта зерна. "То есть, речь идет не о повышенной активности трейдинга, а о повышенной активности в исполнении ранее заключенных экспортных сделок", - пояснил он.

Как считает Зернин, основную роль здесь сыграла не квота, "а довольно серьезные стоки, заранее сформированные крупнейшими экспортерами, которые приступили к исполнению контрактов после прохождения квартальной отчетной даты".

Председатель правления Союза считает, что в целом полный объем квоты в 7 млн тонн выбран до 30 июня не будет. "Шансы полной выборки квоты крайне малы. Более вероятно, что мы достигнем показателя порядка 6,5 млн тонн", - сказал он, подчеркнув, что "целью введения квоты было не ограничить экспорт, а задать пороговое значение экспорта, безопасное с точки зрения потребностей внутреннего рынка".

Как сообщалось, РФ с 1 апреля по 30 июня этого года ввела квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 7 млн тонн. Квота не распространяется на семена зерновых культур, а также на поставки зерна в страны ЕАЭС.