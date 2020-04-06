Новая жизнь изопропилового спирта - спрос растет, но мощности загружены

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19, парализовавшая всевозможные производства в мире, с другой стороны, возрождает из пепла давно забытые мощности. В настоящее время, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средства на спиртовой основе для антисептиков рук являются единственными известными продуктами для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально вредных микроорганизмов. Именно поэтому к изопропиловому спирту, который является одним из основных компонентов антисептиков, с начала марта наблюдается повышенный интерес.

Живительная смесь из нефти

Для производства антисептиков используют не только изопропиловый, но и этиловый спирт. Однако пищевой спирт подлежит обязательной маркировке и взиманию акциза, поэтому для не питьевых нужд проще использовать первый. Кроме того, именно изопропиловый спирт получил распространение при изготовлении дезинфицирующих средств, так как он быстро растворяется и при наружном использовании почти не попадает в организм. Его также можно встретить в косметической продукции, из него делают перекись водорода и готовят противооблединительные жидкости.

В отличие от этилового спирта, который получают из растительного сырья, изопропанол производят, в том числе, из побочных продуктов нефтепереработки - путем гидратации пропилена. После того, как пропилен смешивают с серной кислотой, под воздействием воды и высокой температуры производят конечный продукт - изопропиловый спирт.

Руководство ВОЗ по организации производства антисептиков на местах включает следующие необходимые материалы: изопропиловый спирт 99,8%, перекись водорода 3%, глицерин 98% и стерильную дистиллированную или кипяченую охлажденную воду. Так что рецептура достаточно проста.

Приравнен к маскам и бахилам

За 2,5 недели марта, когда Россия лицом к лицу столкнулась с опасностью COVID-19, оптовые цены на изопропиловый спирт выросли в разы. Так, покупатели в Московском регионе рассказали "Интерфаксу", что если 6 марта килограмм этого продукта стоил 90 рублей, то 25 марта - уже 350 руб. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) агентству сказали, что в ведомство не поступали обращения в связи с резким скачком цен на изопропанол. "Вместе с тем ведомство проверит информацию о повышении оптовых цен на изопропиловый спирт", - успокоили в ФАС.

В то же время 24 марта Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила список товаров, запрещенных к вывозу из ЕАЭС, чтобы обеспечить их наличие на территории союза в связи с пандемией коронавируса. В этом перечне помимо ваты, марли, бинтов, масок, респираторов, фильтров для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитных очков, дезинфицирующих средств, бахил, перчаток, значатся и пропиловый и изопропиловый спирты. Запрет должен был вступить в силу в ближайшее время и продлиться до 30 сентября 2020 года.

Их осталось только двое

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве промышленности и торговли, в настоящее время на территории РФ производство изопропилового спирта осуществляют только два завода. Первый из них - ПАО "Химпром" в Новочебоксарске - одно из крупнейших предприятий химического комплекса России, управляющей компанией которого является АО "Группа Оргсинтез".

"Химпром" в этот непростой период продолжает работать бесперебойно в штатном режиме. Наша продукция сейчас необходима как никогда. Мы изготавливаем продукцию, без которой невозможна повседневная жизнь, то, без чего человеку будет очень тяжело. Это хлор - обеззараживатель воды, изопропиловый спирт - используется в производстве антисептиков и других дезинфицирующих средств, которые сейчас так нужны", - приводятся слова гендиректора предприятия Сергея Наумана в сообщении на сайте, размещенном в конце марта.

При этом в "Химпроме" на вопросы "Интерфакса" об объемах производимой продукции и ценах на нее ответили, что это коммерческая тайна. Но признали, что изопропиловый спирт производился как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Еще пару лет назад завод вел переговоры с Белоруссией о поставках в республику изопропанола. Комментируя возросшие потребности в этом спирте, на заводе сказали: "Спрос вырос, но мощности загружены полностью. И выпускаем в том же объеме, что и ранее". На момент запуска производства этого продукта в 2016 году мощность "Химпрома" составляла около 9 тыс. тонн в год.

Помимо этого, в срочном порядке в конце марта московское ООО "Импэкснефтехим" возобновило производство изопропилового спирта на обанкротившемся "Заводе синтетического спирта" (ЗСС, Орск, Оренбургская область), так как продукция предприятия необходима для производства антисептиков, сообщил "Интерфаксу" конкурсный управляющий орского завода Александр Кузьминов. По его словам, решение о восстановлении работы было принято после совещания в правительстве РФ.

ЗСС был построен в Орске в 1960 году как производственное подразделение Орского НПЗ, с 2001 года ЗАО "Завод синтетического спирта" стало существовать как самостоятельная компания. В августе 2019 года собственником ЗСС было принято решение о его ликвидации, а в сентябре Арбитражный суд Оренбургской области признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство. Имущественный комплекс ЗСС находится в залоге у Сбербанка.

В Минпромторге также сообщили, что в июне 2020 года ГК "Титан", объединяющая ряд нефтехимических и агропромышленных предприятий, на базе АО "Омский каучук" планирует запуск производства изопропилового спирта мощностью до 60 тыс. тонн в год. Однако в ГК "Титан" отказались отвечать на вопрос "Интерфакса", не планируется ли ускорить процесс и начать выпуск продукции раньше лета.

"Газпром" и "Татнефть" в авангарде

Среди нефтегазовых компаний "Газпром" первым заявил, что готов организовать производство из газа антисептиков на основе изопропанола и этанола. "При переработке газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков, так необходимых во всем мире. Такое производство на заводах группы "Газпром" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус", - сообщили в управлении информации ПАО "Газпром".

Почти сразу в рамках всеобщего дела борьбы с COVID-19 включилась в выпуск не специфической для себя продукции "Татнефть". Так, НК организовала производство и снабжение средствами индивидуальной защиты и специальными костюмами работников экстренных служб и медицинских учреждений юго-востока республики. А по примеру польской PKN Orlen, которая наладила производство спиртового антисептика на своем НПЗ, "Татнефть" тоже собирается наладить на "ТАНЕКО" выпуск спиртосодержащих дезинфицирующих жидкостей. "Антисептический раствор будет производиться по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Основным компонентом антисептического раствора станет изопропиловый спирт", - сообщает "Татнефть". Запрос "Интерфакса", кто является поставщиком изопропилового спирта для производства антисептиков на "ТАНЕКО" и по какой цене он приобретается, остался без ответа.

ООО "Новочеркасский завод смазочных материалов", входящий в ГК "Титан", тоже решил сформировать новое направление по выпуску нескольких видов продукции на основе изопропилового спирта. В частности, планировалось запустить производство косметического геля с антисептическим действием объемом до 300 тонн продукции в месяц.

Вставайте в очередь

На фоне распространения коронавирусной инфекции предприятия юга России не только увеличивают объемы производства индивидуальных средств защиты и дезинфекции, но и открывают новые производственные линии.

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба заместитель главы Краснодарского края Василий Швец, предприятия Кубани, выпускающие средства дезинфекции, увеличили объем производства до 32 тонн в сутки.

В Крыму комбинат "Крымская роза" на фоне ажиотажа и дефицита дезинфицирующих средств планировал уже к концу марта выпустить первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Первая партия будет ограниченной - 20 тыс. спреев и 9 тыс. гелей с антисептическим эффектом. "Объемы производства можно было бы увеличить, но на сегодня мы ограничены в изопропиловом спирте. Его выпускают всего два завода в России. Мы встали в очередь", - сообщил гендиректор предприятия Иван Гладун.

Не исключено, что дефицит сырья для производства средств дезинфекции в эпоху пандемии COVID-19 заставит и другие предприятия, например, ликероводочные заводы встать на новые рельсы и подключиться к процессу борьбы за выживание, так как у них есть сырье и свободные мощности.