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Госдума разрешила регионам не взимать курортный сбор

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон о праве регионов временно не взимать курортный сбор в связи с тяжелой экономической ситуацией. Он касается Крыма, Кубани, Ставрополья и Алтайского края.

Экономический кризис

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что закон даст им право принимать региональный закон о приостановке взимания сбора на определенный срок. Устанавливать этот срок власти субъектов будут по обстоятельствам.

Законопроект внесли в палату председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 года. В Крыму сбор собирались ввести в 2020 году, срок проведения эксперимента - до конца 2022 года. С 2019 года размер налога не должен был превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице. Эти деньги предполагалось тратить на курортную инфраструктуру и благоустройство.

В 2019 году на Алтае, Кубани и Ставрополье в общей сложности собрали 361 млн рублей курортного сбора, в том числе 180 млн рублей на Ставрополье и 29 млн рублей - в Алтайском крае. Чиновники отмечали, что новый сбор не привел к оттоку туристов.

Госдума Вячеслав Володин Андрей Макаров Ставрополье Алтайский край Краснодарский край

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