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Ростуризм попросил туристов отложить путешествия по России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ростуризм рекомендует туристам отложить путешествия по России до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператорам - перенести уже забронированные туры на более поздние даты.

"В связи с поручением правительства от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)", - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

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Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения, Ростуризм рекомендует содействовать туристам в переносе сроков путешествия, а также находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

"Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью - это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время", - цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Она также попросила туроператоров и отели оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха.

Правительство в пятницу поручило региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях. Эта мера предпринята для предотвращения распространения коронавируса.

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Сеул, Южная Корея
Ростуризм

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