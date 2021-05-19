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Власти Калининградской области решили ввести курортный сбор

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Калининградской области не позднее 2022 года нужно ввести курортный сбор, заявил губернатор региона Антон Алиханов, представляя годовой отчет в областной Думе.

Он отметил, что туризм становится полноценной отраслью калининградской экономики, но пока на него приходится только 2% ВВП региона, или около 9 млрд рублей.

"Но мы видим стабильный ежегодный рост, который достигает 10% доходов от этого. В данных условиях считаю логичным в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор", - сообщил Алиханов.

Эти деньги будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха, парков, набережных, скверов, пляжей, пообещал он.

Губернатор поручил Министерству культуры и туризма обсудить этот вопрос с экспертами и депутатами и подготовить необходимую нормативно-правовую базу.

Он также отметил, что по прогнозам в этом году регион посетят порядка 2 млн туристов, которые потратят тут не менее 4,5 млрд рублей. В 2020 году Калининградскую область посетили 1,2 млн туристов.

Пока курортный сбор возможен в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Крыму его введение до сих пор откладывалось, в 2020 году Госдума разрешила регионам его отменить или обнулить с учетом пандемии. Этот сбор взимают с туристов, которые останавливаются в санаториях, гостиницах и других объектах размещения, им приходится платить от 10 до 30 рублей в сутки с человека. Закон о курортном сборе был принят летом 2017 года.

Калининградская область Антон Алиханов Крым Алтай Кубань Ставрополье

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