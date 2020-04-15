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Власти Москвы выделят 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу горожан

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы дополнительно выделяют 7 млрд рублей на поддержку москвичей, потерявших работу на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по экономике в среду.

"Дополнительно выделили уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии. Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты. В течение 3-5 дней на карту придет выплата 19 500 рублей",- отмечают в штабе.

Как сообщили в штабе, власти Москвы называют главной задачей сейчас сохранение зарплат тем, кто находится в самоизоляции и поддержку малого и среднего бизнеса.

"На это бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в ЦБ РФ зарезервировано 150 млрд рублей",- отметил собеседник агентства.

Москва

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