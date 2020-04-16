Материнская компания Google сократит набор сотрудников из-за коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Alphabet, материнская компания Google, сократит до конца года набор новых сотрудников, чтобы снизить расходы в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме гендиректора обеих компаний Сундара Пичаи сотрудникам, сообщает Bloomberg.

По его словам, компания сильно замедлит темпы найма, сохранив их только в отдельных стратегических направлениях, "в которых пользователи и компании рассчитывают на сохранение поддержки Google и наш рост необходим для их успеха".

Пичаи также предупредил, что компания пересмотрела акценты и темпы инвестирования в некоторых отраслях, включая центры обработки данных.

Представитель компании подтвердил Bloomberg и MarketWatch подлинность письма.

На конец 2019 года у Alphabet было около 119 000 сотрудников против примерно 99 000 годом ранее.

В отличие от других крупных технологических компаний, включая Apple и Facebook, Alphabet пока не раскрыла влияния пандемии на свой бизнес.