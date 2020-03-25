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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Facebook заявил о скачке использования сервисов, но не ждет роста доходов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Facebook Inc предупредила, что распространение коронавируса отрицательно сказывается на ее бизнесе, несмотря на беспрецедентный рост использования сервисов компании.

Число сообщений, отправленных через сервисы Facebook в странах, наиболее серьезно затронутых коронавирусом, взлетело на 50%, в то время как отправка видеосообщений увеличилась более чем вдвое.

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В Италии, где были введены самые жесткие ограничения на социальные контакты, не считая Китая, использование групповых видеочатов подскочило более чем на 1000% за один месяц, говорится в заявлении вице-президентов Facebook Алекса Шульца и Джея Пэриха, отвечающих соответственно за аналитику и инжиниринг.

Тем не менее, рост использования сервисов Facebook не защитит ее в условиях снижения расходов компаний по всему миру на цифровую рекламу, отмечают Шульц и Парих.

"Мы не монетизируем многие из наших сервисов, где отмечается рост вовлеченности пользователей, и мы уже заметили ослабление показателей рекламного бизнеса в странах, которые ввели жесткие меры для ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - говорят они.

Facebook не стала официально пересматривать прогноз прибыли, отметив лишь, что пандемия коронавируса "негативно сказывается на ее бизнесе, как и на многих других по всему миру".

Днем ранее Twitter Inc предупредила, что ее финансовые показатели в первом квартале 2020 года будут хуже прогнозов из-за сокращения бизнесом расходов на рекламу.

Это показывает, что социальные сети, вероятно, не сумеют быстро трансформировать в финансовые доходы растущую вовлеченность пользователей в условиях глобального эпидемиологического кризиса.

Акции Facebook подорожали на 8,7% по итогам торгов во вторник. С начала этого года их стоимость упала на 22%.

Facebook

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