Промсвязьбанк снизил требования к структуре Ананьевых с 16,5 млрд руб. до 19,6 млн руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство об уменьшении требований к компании Promsvyaz Capital, через которую братья Ананьевы контролировали ПСБ, с 16,5 млрд рублей до 19,6 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, таким образом, банк уточнил требования по иску о признании недействительным договора купли-продажи акций от 14 декабря 2017 года, заключенного с компанией Promsvyaz Capital, а также о взыскании 16,5 млрд рублей.

Суд отложил заседание, ранее назначенное на 14 апреля, в связи с приостановкой работы судов из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее дело откладывалось по ходатайству Promsvyaz Capital, которое было мотивировано тем, что условия мирового соглашения, заключенного банком с другими ответчиками, должны быть выполнены до 31 марта. В этом случае размер иска может быть изменен, сказала тогда представитель компании.

Представитель ПСБ подтвердил начавшийся процесс исполнения мировой, но подчеркнул, что ответчики не обязаны, а вправе выкупить до 31 марта облигации, за счет которых будет погашен долг. Он оставил ходатайство о переносе слушания на усмотрение суда. Его позицию поддержали представители банка "ФК "Открытие" и ЦБ РФ, которые также участвуют в процессе.

Представитель иностранной компании также сообщила, что ими подана жалоба председателю Верховного суда (ВС) РФ на утверждение мирового соглашения.

Судья, заслушав выступления сторон, отложила слушание. При этом она отметила, что дело отложено не из-за подачи жалобы, а для реализации мирового соглашения.

Ранее дело откладывалось по ходатайству иностранной компании, что было мотивировано нахождением в ВС РФ жалобы на утверждение мирового соглашения по делу. Однако ВС РФ в конце января отказал в пересмотре дела.

Promsvyaz Capital просила суд отложить заседание на срок, начиная с 1 апреля. Это мотивировано, по ее словам, тем, что по условиям утвержденного мирового соглашения ПСБ должен до 31 марта "получить удовлетворение своих требований к другим ответчикам". "Тогда требования к Promsvyaz Capital будут уменьшены и составят около 19 млн рублей", - сказала тогда адвокат.

Представители ПСБ, а также Банка России и банка "Открытие" (третьи лица по делу) тогда не возражали против переноса заседания. При этом представитель ПСБ отметил, что снижение объема требований является правом, а не обязанностью банка.

Первоначально иск ПСБ, принятый к рассмотрению в январе 2018 года, предусматривал признание недействительными сделок по продаже фондами 20% акций этой кредитной организации за день до введения временной администрации (15 декабря 2017 года) и покупке облигаций банка у Promsvyaz Capital, а также взыскание 16,5 млрд рублей (эквивалент стоимости акций по биржевым котировкам перед переходом банка под санацию). Ответчиками также выступали НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар" и ряд управляющих компаний.

Позднее фонды договорились об урегулировании претензий. По условиям мирового соглашения, которое утвердили Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Московского округа, стороны отказались от взаимных претензий, а фонды обязались разместить часть своих пенсионных накоплений на 20,6 млрд рублей на депозитах ПСБ.

Promsvyaz Capital была в числе ответчиков по иску на 16,5 млрд рублей, но в подписании мирового соглашения не участвовала, так как стороны не смогли договориться о сумме ответственности компании.

Представитель Promsvyaz Capital говорил в ноябре 2019 года в суде, что лимит этой ответственности должен составлять только 19 млн рублей, так как она была лишь одним из солидарных ответчиков по изначальному иску ПСБ.

ПСБ между тем считает, что Promsvyaz Capital теперь единолично должна отвечать в рамках суммы изначального иска, скорректированной на величину выплат, производящихся другими ответчиками в рамках мировой. "Мы полагаем, что в том виде ходатайство, которое было подано банком, не может быть удовлетворено, - возражала представитель Promsvyaz Capital. - Потому что [в рамках заключения мирового соглашения с другими ответчиками - ИФ] 10 сентября 2019 года банк фактически отказался от тезиса о том, что ответчики отвечают солидарно, тем самым изменив предмет и основания требований [...]. Банк просит взыскать с Promsvyaz Capital полную сумму, как будто бы компания является конечным получателем денежных средств. Тем самым банк игнорирует условия мирового соглашения".

ЦБ в 2017 году в течение всего нескольких месяцев решил санировать через ФКБС сразу три крупных банковских группы: об оздоровлении банка "ФК Открытие" он объявил 29 августа, Бинбанка - 21 сентября, Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года. Позднее в периметр финансового оздоровления через ФКБС вошел Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, в апреле 2018 года), Московский индустриальный банк (в январе 2019 года) и Вокбанк (в апреле 2019 года).

Промсвязьбанк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.