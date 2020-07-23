Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:13Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

Бастрыкин заявил о новых выявленных хищениях у Промсвязьбанка на 15 млрд рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на суммму более 15 млрд рублей, хищения вменяют бывшим совладельцам банка Дмитрию и Алексею Ананьеву. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил "Российской газете".

Новые эпизоды были выявлены по итогам бухгалтерских экспертиз, которые провели специалисты СКР.

До сих пор Ананьевых обвиняли в хищении путем растраты более 87 млрд рублей из средств Промсвязьбанка, в котором братья владели более чем 50% акций.

По словам Бастрыкина, Ананьевы, "осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании", пишет издание. Они "создали организованную преступную группу, куда вошли более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы". Этих людей фиктивно трудоустроили в кредитную организацию и дали доверенности на право распоряжаться деньгами.

"Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более $500 млн под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги", - сказал председатель СК. На самом же деле, по его словам, Промсвязьбанк ценные бумаги на эту сумму не приобретал.

"Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что при взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Банку возмещено около 15% от похищенного.

Кроме того, добавил он, в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей и с компетентными органами организована работа по его аресту.

Бастрыкин напомнил, что Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в Промсвязьбанке в 2017 году.

10 сентября 2019 года Басманный суд заочно арестовал Ананьевых на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции каждого. Они объявлены в международный розыск. На них завели уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и отмывании (ч.4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, с 12 по 14 декабря 2017 года в Москве Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. Сумму растраты и легализации следствие оценивает в более чем 66 млрд рублей и $575 млн. Уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшего банка, который пожаловался на хищение 102 млрд рублей.

В банке отмечали, что "в рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации".

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На его основе создается банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Промсвязьбанк СКР Александр Бастрыкин Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Кадыров стал генерал-майором

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Политологу Крашенинникову дали 7 суток ареста за неуважение к власти

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Пандемия коронавируса

Матвиенко допустила старт производства COVID-вакцины в РФ до конца года

Находка на Ямале оказалась почти полным скелетом взрослого мамонта

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');