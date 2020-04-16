Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 2 056 055+79 863

Число жертв коронавируса в США превысило 28 тыс

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:00 по московскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране с начала распространения инфекции COVID-19 зарегистрировано 636 тыс. 350 заразившихся.

В мире, по данным университета, число инфицированных достигло 2 млн 056 тыс. 055, скончавшихся - 134 тыс. 178.

Университет осуществляет мониторинг распространения коронавируса по всему миру, основываясь на информации, поступающий от властей соответствующих стран и из других источников.

Новости

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе
Пандемия коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны

Акции Amazon подорожали до исторического рекорда

Акции Amazon подорожали до исторического рекорда

Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 600 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 600 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');