Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries открыл еще 4 тысячи вакансий.

В том числе около 2,5 тыс. новых рабочих мест появилось в курьерской службе и пунктах выдачи заказов, 1,3 тыс. - в распределительных центрах, сообщила компания.

Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии.

В марте ритейлер объявил дополнительный набор 3,5 тыс. сотрудников. В итоге с 23 марта по 12 апреля Wildberries трудоустроил 5,4 тыс. человек. "За три недели с предложениями о временной занятости своего персонала в Wildberries обратились десятки компаний, среди которых московский аэропорт "Домодедово", Рокетбанк, KFC, "Спортмастер", Kanzler, Rolf, "Дочки-Сыночки", "Эконика", Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group, Funday", - отмечается в сообщении ритейлера.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Польше. Ассортимент площадки насчитывает более 3,7 млн товарных наименований от 35 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов объединяет около 7 тыс. точек в шести странах. В компании работают более 40 тыс. сотрудников.