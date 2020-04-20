Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль сильно дешевеет к бивалютной корзине на фоне обвального падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,64-74,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,83 руб./$1 (+84,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,2 руб./EUR1 (+82,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,53 копейки к уровню закрытия пятницы, 17 апреля, до 77,7 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 88,84 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,0915 рубля выше официального курса.

Ситуация с ценами на нефть

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Власти Дании с 20 апреля разрешили возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Кроме того, в стране позволили возобновить посещение занятий школьникам до 5-го класса и дошкольникам. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно. В свою очередь, в Германии с понедельника, 20 апреля, будут открыты часть магазинов, а с 4 мая - школы.

План Трампа по спасению экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 18 апреля, что ряд штатов на этой неделе начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

Ранее Трамп сообщил, что разработан план по восстановлению экономики. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода.

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии к $14,5 за баррель. В американском Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет агентство Bloomberg.

В то же время нефть Brent снижается в понедельник значительно более скромными темпами. Огромное расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве снизилась на 2,46% - до $27,39 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,55% - до $23,64 за баррель.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах NYMEX к этому времени подешевел на 18,94% - до $14,77 за баррель. В ходе торгов контракты падали до $14,47, минимума с 1999 года.