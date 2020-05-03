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Россияне стали пить больше алкоголя после перехода на самоизоляцию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В условиях режима самоизоляции, введенного из-за распространения в РФ коронавируса, россияне стали пить больше алкоголя, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3%. И оно достаточно равномерно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава Минздрава подчеркнул, что алкоголь в этой ситуации - "не помощник точно", и напомнил, что при лечении инфекций алкоголь ослабляет иммунитет.

"У пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он еще и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются. Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации вообще не приемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет", - резюмировал Мурашко.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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