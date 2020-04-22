Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно новому прогнозу агентства, ВВП РФ сократится на 3,3% в текущем году. В предыдущем докладе, обнародованном Fitch 2 апреля, ожидалось, что спад в российской экономике в этом году составит 1,4%.

Агентство ухудшило прогноз для России наряду с другими emerging markets, отметив, что падение цен на сырье, отток капитала и более ограниченная по сравнению с развитыми странами гибкость политики усугубляют негативные последствия мер, принимаемых для сдерживания пандемии.

Мировой экономике предрекли беспрецедентную рецессию

Fitch также спрогнозировало, что мировую экономику из-за коронавируса в этом году ждет рецессия "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода. По новому прогнозу аналитиков агентства, глобальный ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. Экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%.

Как заявил главный экономист Fitch Брайан Култон, такое падение "превышает в два раза как наш прогноз, сделанный в начале апреля, так и рецессию 2009 года".

Прогноз снижения мирового ВВП в процентном выражении эквивалентен его падению на $2,8 трлн по сравнению с уровнем 2019 года и предполагает потерю $4,5 трлн по сравнению с прогнозом Fitch для глобальной экономики на текущий год, сделанным до возникновения пандемии коронавируса.

"Наиболее существенно прогноз ухудшен для еврозоны" - Fitch

"Наиболее существенно прогноз ухудшен для еврозоны, где введенные ограничительные меры оказали серьезное давление на экономическую активность уже в первом квартале", - отмечается в докладе.

Fitch ожидает падения ВВП Италии на 8% в 2020 году, с учетом данных, указывающих на то, что в первом квартале экономический спад в стране составил 5%, в то время как локдаун был продлен. Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и Испании также потеряли порядка 5% в январе-марте.

"При том, что прогноз Fitch для Германии стал менее негативным, учитывая более существенное пространство для маневра в плане смягчения политики в этой стране, а также тот факт, что ФРГ напрямую чувствует на себе последствия восстановления экономики Китая, мы ожидаем падения ВВП еврозоны на 7% в этом году", - говорится в докладе агентства.

Ни одна страна в мире не сможет избежать разрушительных экономических последствий пандемии

Эксперты Fitch отмечают, что ни одна страна и ни один регион не смогут избежать разрушительных для экономики последствий пандемии. Во втором квартале текущего года, по оценкам агентства, объемы ВВП США и Великобритании, где локдауны были введены позже, чем в еврозоне, сократятся более чем на 10% по сравнению с первым кварталом. В результате годовое падение ВВП может составить порядка 6%, несмотря на вводимые стимулы.

"Падение цен на сырье, отток капитала и более ограниченная по сравнению с развитыми странами гибкость политики усугубляет негативные последствия мер, принимаемых для сдерживания пандемии, в emerging markets", - отмечают в Fitch.

Эксперты агентства резко ухудшили прогнозы на 2020 год для ВВП Мексики, Бразилии, ЮАР и Турции.

Согласно прогнозу Fitch, китайский ВВП увеличится на 0,7% в текущем году, экономика Индии - на 0,8%.

"При вероятном сохранении экономического подъема в Китае и Индии на уровне до 1% мы ожидаем падения совокупного ВВП emerging market впервые, по крайней мере, с 80-х гг.", - говорится в докладе Fitch.