Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - У России есть резервы, чтобы выжить в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о трате денег, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, сможет, есть хороший задел прочности - наша так называемая подушка безопасности, поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, "именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее".

Он также заявил, что команды правительства, президента, его администрации слаженно работают в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Как сказал Песков, "они знают, что делать".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что кризис, связанный с COVID-19, является беспрецедентным, поэтому сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы.

"Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме, - сказал Песков. - Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два года вперед. Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения".

Как сообщалось ранее, в России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.