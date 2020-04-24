РЖД допустили падение погрузки в 2020 году почти на 5%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" допускает снижение погрузки в 2020 году на 5%, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

По словам его собеседника, соответствующий документ разрабатывается в монополии с начала месяца. По словам источника РБК, документ готовился к совещанию у первого вице-премьера РФ, председателя совета директоров "Российских железных дорог" Андрея Белоусова, которое состоялось 10 апреля. Издание уточняет, что падение погрузки прогнозируется на уровне 4,8%.

Ранее прогнозировался рост этого показателя на 2,9%, но в марте генеральный директор компании Олег Белозеров заявил, что монополия ожидает "снижения как минимум на 1%" и "готовит разные стресс-сценарии".

Пассажирооборот в 2020 г., как предполагается, снизится на 56%, EBITDA будет на 104 млрд руб. ниже, чем в предыдущих прогнозах - 380 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Вместо прибыли в размере 50,9 млрд руб. возможен убыток в 17,5 млрд руб.

"Имеющихся средств монополии хватит лишь на финансирование мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры, и то в объеме примерно 80%", - отмечает издание. По его информации, в таких условиях для финансирования CAPEX монополия будет располагать только 210 млрд руб.

"Под влиянием объективных возможностей контрагентов в текущей эпидемической ситуации" размер инвестиционной программы на 2020 г. предполагается снизить с ранее заявленных 821 млрд руб. до 698 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". "Но все равно это дает годовой дефицит в размере 488 млрд руб. без очевидных возможностей покрытия", - отмечает газета, приводя слова своего источника, ссылающегося на расчеты РЖД.

"Неизменными с поправкой на стресс-сценарий останутся в первую очередь инвестиции в "восточный полигон". Остальное оказывается в зоне дефицита. В целом доступные средства могут покрыть лишь 30% инвестиционной программы, скорректированной на стресс-сценарий, и лишь 25,6% от запланированного на 2020 г. объема", - добавляет издание.

В скорректированном CAPEX значительнее всего - на 42% - сокращены расходы на обновление основных фондов производственных хозяйств (путевой комплекс, энергетика, автоматика и телемеханика, предприятия локомотивного хозяйства, обновление пути), уточняет РБК. Большая часть инвестиций должна была быть направлена на обновление инфраструктуры (380,4 млрд руб.) и проекты развития магистральной инфраструктуры (240 млрд руб.), в том числе на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (98,9 млрд руб.).

По словам собеседника "Коммерсанта", обсуждались различные способы покрытия дефицита. В частности, "Российские железные дороги" планировали просить правительство РФ обеспечить выкуп государственными банками бессрочных облигаций монополии на сумму 335 млрд руб. Также рассматривались привлечение до 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в уставный капитал (по данным РБК - на закупку подвижного состава у российских предприятий) и перенос 40 млрд руб., уже согласованных к выделению, на 2020 г.

Выкуп вечных облигаций для восполнения дефицита средств на инвестиционную программу компания предлагает осуществлять "системными банками" (к ним относятся Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, "Промсвязьбанк" и "Открытие"), также уточняет РБК. Такие бонды "позволяют не включать их в состав долговой нагрузки", они "используются как временная мера для снижения давления на долговые коэффициенты", говорится в документе. Выплаты процентов по этим облигациям "Российские железные дороги" обещают начать с 2022 г.

Представитель министерства транспорта РФ заявил "Коммерсанту", что актуализированный вариант финплана РЖД в ведомство поступил. "Механизмы поддержки выработаны. Среди них - выпуск вечных облигаций, а также выделение средств Фонда национального благосостояния на важнейшие инфраструктурные проекты", - подтвердил он. Правда, другой собеседник газеты, утверждает, что обращение в ФНБ не рассматривается, а "в качестве основного инструмента финансирования инвестиционной программы рассматривается выпуск вечных облигаций".

По данным РБК, в скорректированном бюджете компании доступный объем финансирования инвестиционной программу в размере 210 млрд руб. складывается из 129 млрд руб. государственной поддержки, 18 млрд руб. - от продажи акций "дочек" (в утвержденной ранее программе - 112 млрд руб. и 53 млрд руб., соответственно) и 63 млрд руб. денежного потока за счет амортизации на инвестиции.

Последний снижен на 215 млрд руб. по сравнению с изначальным планом, поскольку операционный поток (76% от амортизации или 157 млрд руб.) будет в том числе направлен на погашение кредитного портфеля для снижения соотношения чистого долга и EBITDA с 5 до 3,6, выплату дополнительного НДС в связи со снижением инвестиционной программы.

"Снижение "прочих источников" финансирования с 31 млрд руб. до нуля обусловлено "потерей оборотного капитала как источника инвестиций", - добавляет РБК. Кредиты в текущем прогнозе вообще не предусмотрены, отмечает издание.