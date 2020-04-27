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Глава РЖД в связи с пандемией столкнулся с инерцией мышления в компании и "перегибами на местах"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор РЖД Олег Белозеров, помимо угроз, связанных непосредственно с коронавирусом, видит для компании также управленческие риски, связанные с инерцией мышления, искажением обратной связи и перегибами на местах. Он сказал это в интервью корпоративному изданию "Гудок".

Экономический кризис

Говоря об инерции мышления, он предупредил, что продолжение работы "по-старинке" может привести к созданию искусственного дефицита ресурсов. Особенно это касается требований к личному присутствию сотрудников, отметил он.

"Сейчас подобные действия граничат с таким понятием, как халатность. Нужно прекращать многочасовые совещания, особенно за пределами рабочего дня и по выходным. А до меня доходят сигналы, что подобные анахронизмы у нас всё еще продолжаются. Между тем нужно по максимуму использовать современные технологии общения, тем более что все возможности для этого созданы: закуплены ноутбуки, работает корпоративный мессенджер, применяется IP-телефония. Мне важно, чтобы каждый руководитель понял – нужно беречь работников, им сейчас очень непросто", - сказал глава корпорации.

Белозеров также отметил, что ему бывает стыдно за коллег, когда он читает жалобы клиентов РЖД в системе "Фокус".

"Люди заплатили нам деньги, указывают нам на наши же промахи, а мы вместо исправления ситуации занимаемся отписками или отправляем клиентов самих искать, какое из подразделений компании виновато. Что это за снисходительный тон позволяют себе некоторые руководители по отношению к тем, кто заказывает у нас услуги?! Я регулярно читаю все обращения и такой подход не разделяю", - заявил он и подчеркнул, что благополучие компании и сотрудников "напрямую зависит от наших клиентов".

Сложившаяся тяжелая ситуация одновременно создает и окно возможностей: в компанию приходят новые клиенты, которые никогда раньше не пользовались железной дорогой. По словам Белозерова, задача компании - сохранить таких клиентов.

Он призвал сотрудников к максимальной гибкости и быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства и новые тенденции.

По словам топ-менеджера, приоритет в ближайшее время будет отдаваться работоспособности локомотивного хозяйства и инфраструктуры, безопасности и условиям труда работников, связанных с движением. В этой связи он подчеркнул, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации "маски и перчатки были закуплены в максимальных объемах", и нехватки быть не должно. "Если мне будут поступать сигналы "с мест", что где-то чего-то не хватает, буду расставаться с руководителями, допустившими это", - заявил гендиректор монополии.

Он напомнил, что финансово-экономический блок монополии просчитал "все возможные сценарии на этот год", разработан план оптимизационных мероприятий. "Ни в одном из этих сценариев, даже самых тяжелых, фатальных исходов не просматривается. (...) Имеющихся резервов достаточно для сохранения работоспособности компании даже при самых пессимистичных (варианта. - ИФ.). Мы изыскали возможности еще больше сократить внутренние издержки", - сказал он.

Он заверил, что все социальные программы "будут выполняться в полном объеме и в установленные сроки", но допустил, что в будущем РЖД может перейти на режим неполной занятости, чтобы сохранить рабочие места. Пока он пообещал "делать все возможное, чтобы максимально отсрочить и ограничить продолжительность этой меры". Ранее о возможном переходе РЖД на четырехдневную рабочую неделю писали "Ведомости".

РЖД Олег Белозеров коронавирус

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