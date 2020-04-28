АСИ спрогнозировало пик безработицы в России из-за COVID-19 в I квартале 2021 года

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пик безработицы следует ожидать в первом квартале 2021 года, считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы наблюдаем колоссальные темпы роста безработицы (во всем мире - ИФ). (. . .) Если говорить о рынке труда в России, то у нас высокая доля занятости в неформальном секторе экономики. Но при прогнозе на один год, основной пик безработицы в нашей стране можем ожидать уже в первом квартале 2021 года", - сообщила она на Первом международном форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

По ее словам, в число безработных могут войти 8,5-10 млн человек. "Все экономические показатели, прогнозы говорят о глубоком экономическом спаде. Целые отрасли остановились по всему миру. Фондовые рынки переживают период турбулентности", - добавила Чупшева. В этой связи, отметила она, "нужно уже сейчас думать, как мы будем выходить из этой экономической рецессии".

В апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что безработица в России на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое. Как заявил Кудрин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" (ВГТРК), работу из-за нынешнего кризиса могут потерять в худшем случае от 6 до 9 млн человек.