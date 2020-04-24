Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать спрос на отечественные автомобили, двая покупателям скидку в размере 10%.

"Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки. Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль", когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам развития автопрома.

Путин предложил в этом году "дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан".

Глава государства подчеркнул, что "в данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России".

Владимир Путин

Новости

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" с 1 июля до 1 октября

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Рынки акций Азии снижаются на новостях о провале испытаний препарата от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');