Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать спрос на отечественные автомобили, двая покупателям скидку в размере 10%.

"Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки. Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль", когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам развития автопрома.

Путин предложил в этом году "дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан".

Глава государства подчеркнул, что "в данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России".