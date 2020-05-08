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Минтранс не увидел предпосылок банкротства "Уральских авиалиний"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ не видит предпосылок банкротства авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщил представитель ведомства журналистам.

"Росавиация (подведомственна Минтрансу - ИФ) проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок ее банкротства нет", - сказал представитель Минтранса.

Он также напомнил, что "Уральские авиалинии" включены в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса. Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ.

Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе. Как сообщалось, правительство одобрило выделение на эти цели 23,4 млрд руб. из резервного фонда.

"Первые запросы от компаний на получение такой поддержки должны, как ожидается, поступить в Росавиацию 12 мая. Там незамедлительно приступят к отработке запросов для максимально оперативного определения размеров поддержки тех или иных компаний. Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий", - сообщили в Минтрансе.

Ранее стало известно, что "Уральские авиалинии" пожаловались на проблемы с кредитованием в российских банках. При этом в Сбербанке и ВТБ сообщили, что готовы рассмотреть варианты предоставления финансирования компании.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства Airbus A320. Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Минтранс Уральские авиалинии

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