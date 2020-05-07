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Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании и аэропорты РФ после июля могут получить из федерального бюджета около 30 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

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Он напомнил, что ранее в четверг правительство утвердило выделение авиакомпаниям 23,4 млрд руб. субсидий.

"Сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств и утверждены правила их распределения. Мы приступим к распределению этих денег незамедлительно", - сказал Дитрих на совещании у президента Владимира Путина, посвященном транспортной отрасли.

Кроме того, по словам министра, предварительно согласовано выделение до июля 10,1 млрд руб. аэропортам.

"После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще около 30 млрд руб., но мы договорились, что к этому вопросу вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне с учетом возможности федерального бюджета", - сказал Дитрих.

Мннтранс РФ Евгений Дитрих

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