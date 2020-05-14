Рынок акций РФ уменьшил потери к закрытию на фоне роста нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики, откат сдерживался ростом нефти; раллировали на 8% акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей и упали бумаги "Мосбиржи" из-за отсечки дивидендов за 2019 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2590,31 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1102,98 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 73,98 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-8,5%, до 116,46 рубля - уровень почти 3-недельной давности; дивиденд - 7,93 рубля на акцию), "Магнита" (-3,4%), "РусГидро" (-3,2%), "Норникеля" (-3,2%), АФК "Система" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%), Сбербанка (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "Мечела" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%).

Выросли бумаги "Сургутнефтегаза" (+7,8% и +2,3% "префы"), "Ростелекома" (+2,3%), "Башнефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ВТБ (+0,3%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, на мировых рынках слабые финансовые результаты корпоративного сектора еще раз подчеркнули разрушительные последствия пандемии для мировой экономики. Инвесторы опасаются новой волны заболеваний COVID-19 и нарастающей напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что влечет уход капитала из рисковых активов. Многие инвесторы откровенно признаются в том, что оценки стоимости компаний никогда не были так завышены, поэтому уходят в защитные активы (акции золотодобывающих компаний и компаний ТМТ-сектора).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, сейчас в бумагах "Сургутнефтегаза" можно рассматривать несколько историй. Первая - это дивиденды за 2019 год. Вторая - это страховка от возможной слабости рубля, что выглядит несколько сомнительно, поскольку рубль остается стабильным на фоне ухудшения прогнозов по выходу глобальной экономики из коронавирусного шока. В-третьих, акция могла выстрелить на ожиданиях роста чистой прибыли компании по итогам I квартала за счет слабости рубля.

В целом, торги на рынке акций в четверг прошли под влиянием разочарования, которое подарил председатель ФРС Пауэлл. По его словам, восстановление экономики может оказаться долгим и потребуются дополнительные фискальные усилия. Соответственно, на рынки приходит понимание, что "ралли" от мартовского "дна" на фоне масштабных вливаний ликвидности несколько опередило время. От более бурной реакции российские индексы спасла нефть, которая возобновила рост на фоне дополнительных усилий Саудовской Аравии и ряда других стран-производителей по сокращению предложения.

Опасения по поводу второй волны COVID-19

Европейские рынки также отыгрывали заявления Пауэлла и опасения по поводу второй волны COVID-19. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что распространение вируса достигло таких масштабов, что он может остаться с человечеством навсегда. Соответственно, помочь против него может формирование иммунитета у большей части населения или вакцина. Однако даже советник администрации Трампа Энтони Фаучи полагает, что появление вакцины займет достаточно продолжительное время. Поэтому он не рекомендовал слишком активное смягчение карантинных мер в США, что вызвало крайнее неудовольствие Трампа.

Трамп подлил масла в огонь

Президент США Трамп в четверг продолжил подливать масла в огонь. По его словам в интервью Fox Business Network, он пока не хочет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпинем, хотя у него хорошие отношения с ним. Трамп продолжил критиковать Пекин, заявив, что мог бы остановить отношения с ним. Кроме того, он обратил внимание на китайские компании, которые торгуются на американских биржах, но не следуют американским нормам отчетности. Ситуация в экономике США остается крайне тяжелой, о чем свидетельствуют цифры обращений за пособием по безработице. Действия ФРС пока решают проблему с ликвидностью, но не с платежеспособностью населения и бизнеса. Ожидания V-образного восстановления уходят и на смену приходят очередные страхи долговременной рецессии в экономике США, считает аналитик.

Стоит также помнить, что май и июнь - это далеко не лучшие месяцы для американского рынка. Динамика индексов США подтверждает историческую закономерность, что в последний год президентского срока рынок чаще падает, чем растет. На российском рынке также доминируют продавцы. Если восстановление мировой экономики затянется, то это будет означать более долгий период слабого спроса на основные товары российского экспорта. Соответственно, ухудшение прогнозов по глобальной экономике может привести к пересмотру ожиданий по прибыли российских компаний, полагает Кочетков.

В США индексы в среду упали на 1,6-2,2% на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы, который считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы принятые быстрые меры в ответ на коронавирусный кризис не прошли даром. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,8-2,8%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 потерял 0,6% и ушел к 2800 пунктам) после выхода в США слабой статистики.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 2,981 млн штук при прогнозах на уровне 2,5 млн заявок. Недельное число заявок держится на уровне около 3 млн и выше уже в течение восьми недель - с момента введения в Штатах первых ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. За это время порядка 36,5 млн американцев подали заявки на получение пособия.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Цена на нефть растет

Тем временем, на нефтяном рынке цены вернулись к росту на фоне выхода отчета МЭА. Коллапс нефтяных цен вынудил мировых производителей нефти останавливать добычу быстрее, чем кто-либо предполагал, к апрелю страны не-ОПЕК во главе с США и Канадой снизили добычу более чем на 3 млн б/с по сравнению с началом года, пишет МЭА в своем отчете.

Страны, нарастившие добычу в апреле, поставляли нефть в Китай, который вышел из карантина по коронавирусу и закупил рекордные объемы - более 11 млн б/с. Ирак, Саудовская Аравия, Россия и Бразилия - все отгружали почти на самом высоком уровне.

В мае добыча в Саудовской Аравии существенно упадет в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к историческому снижению мировых поставок нефти на 12 млн б/с, до 88 млн б/с - это самый низкий уровень за последние девять лет, подсчитали в МЭА.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $30,12 за баррель (+3,2% и -2,6% накануне), июньская цена WTI - $26,07 за баррель (+3,1% и -1,9% в среду).

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 4,4-4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-7,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-5,9%), "Иркутскэнерго" (-5,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-5,4%), ПАО "Таттелеком" (-4,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-4,5%), АДР Qiwi (-4%).

Акции "Иркутскэнерго" просели после известий, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2019 года, а также не распределять полученную в прошлом году чистую прибыль по РСБУ в размере 12,529 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+2,8%), ПАО "Лензолото" (+2,2%), "ОГК-2" (+2,1%), "Селигдара" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,037 млрд рублей (из них 14,232 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).