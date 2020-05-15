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"Роснефть" удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года расходы на уплату акцизов у "Роснефти" составили 125 млрд рублей (в том числе уплаченные за рубежом в сумме 49 млрд рублей) против 72 млрд рублей в IV квартале 2019 года (за рубежом - 36 млрд рублей).

Компания связала это с уменьшением в январе-марте "демпфирующей составляющей" акцизного вычета, из-за снижения цен на автомобильный бензин на мировых рынках и ослабления рубля.

Таким образом, в России "Роснефть" уплатила акциз в размере 76 млрд рублей в первом квартале текущего года. В IV квартале 2019 года уплата акциза в России составила 36 млрд рублей, в I квартале 2019 года - 41 млрд рублей.

Таким образом, "Роснефть" увеличила уплату акциза в РФ в первом квартале текущего года в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

С 1 января 2019 года в рамках налогового маневра в России введен отрицательный акциз на перерабатываемое нефтяное сырье. Он устраняет отрицательный эффект снижения дифференциала между ставками экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в результате внедрения налогового маневра.

Отрицательный акциз выплачивается правительством нефтеперерабатывающим заводам. Ставка акциза рассчитывается отдельно для каждого НПЗ на основе средней цены нефти сорта Urals и с учетом структуры товарной корзины НПЗ за календарный месяц. Для ряда НПЗ, находящихся далеко от рынков сбыта и источников поставок сырья предусмотрен специальный логистический коэффициент.

Демпфер рассчитывается для бензина и дизельного топлива как разница между экспортными ценами и фиксированными внутренними ценами. При положительных значениях демпфера правительство осуществляет выплаты нефтеперерабатывающим заводам, при отрицательных - наоборот.

Согласно расчетам аналитиков, с начала этого года размер обратного акциза снижается, а демпфер в феврале впервые за год стал отрицательным (последний раз такое было в январе-феврале 2019 года).

Роснефть правительство

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