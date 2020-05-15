"Аэрофлот" обещал не аннулировать мили мало летавшим в 2020 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - С учетом карантинных ограничений "Аэрофлот" решил, что не будет аннулировать мили участников "Аэрофлот бонус" в 2021 году.

Клиенты, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили, и даже если они не будут летать в 2020 году, на следующий год их мили не сгорят. У участников программы будет год, чтобы активировать мили и использовать их на будущие перелеты.

В 2020 году участники бонусной программы смогут повысить свой уровень "не только набрав достаточное количество квалификационных миль, но и совершая покупки по совместным картам банков-партнеров", добавила компания. Для этого предлагается оформить совместную дебетовую или кредитную карту одного из банков – партнеров "Аэрофлот Бонус".

Партнерами программы являются Сбербанк, Альфа банк, Citi и СПМ банк.

"Аэрофлот бонус" насчитывает более 9 млн участников. За полеты на рейсах "Аэрофлота", его дочерних компаний "Россия" и "Аврора" и авиакомпаний альянса SkyTeam участникам программы начисляются мили. Копить мили также можно, приобретая товары и услуги у партнеров программы. Их можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на премии партнеров.