Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ рассмотрит возможность введения доплаты за домашних животных, превышающих максимальный вес для провоза в ручной клади в самолете, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик.

В кулуарах форума "Транспортная неделя-2019" он сообщил, что сначала ведомство проверит, есть ли необходимость менять правила. Возможно, будет введена доплата за перевес.

Так он прокомментировал предложение Объединения пассажиров установить единые нормы и возможность доплачивать за перевес животных.

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", - рассказал Юрчик.

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.

"Решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик.

В начале ноября пассажир "Аэрофлота" опубликовал пост в соцсет, рассказав, что компания потребовала сдать его кота Виктора в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы перевозки животного в салоне. В связи с этим пассажир при досмотре подменил кота на другого, чей вес подходил по параметрам. Таким образом, он смог провести животное в салоне. После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.

Этот случай получил широкую огласку, в сети появилась петиция в защиту "толстого кота".

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных.