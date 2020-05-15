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"Аэрофлот" допустил консолидацию российского авиарынка с уходом игроков из-за коронавируса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - После отмены карантинных ограничений с российского авиарынка может уйти один или несколько игроков и произойдет консолидация, говорится в квартальной отчетности "Аэрофлота".

Экономический кризис

"В "переходный" период (либерализация ограничительных мер) можно ожидать влияние на отрасль следующих факторов: присутствие на рынке большого количества избыточных провозных емкостей (...), возможная консолидация рынка с уходом одного или нескольких игроков", - считает компания.

Среди других факторов "Аэрофлот" выделяет поэтапное восстановление авиационной подвижности населения, внутреннего туризма, а также дополнительные затраты на дезинфекцию аэропортов и самолетов, "востребованность мер государственной поддержки для всех участников рынка".

Окончанием "переходного" периода на рынке перевозчик будет считать появление "технологии контроля и управления эпидемиологической ситуацией с COVID-19", например, "действенной процедуры вакцинации". Тогда можно ожидать "фазу восстановительного роста", которая будет характеризоваться активным ростом рынка, наличием отложенного спроса на воздушные перевозки, активизацией выездного туризма, медленным возвратом иностранных авиакомпаний в РФ, а также "дальнейшей консолидацией рынка".

Россия из-за пандемии в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

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Мумбаи, Индия
Аэрофлот коронавирус

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