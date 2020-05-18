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Источник узнал об идее погасить долги по зарплате в ОПК за счет субсидий из бюджета

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Идею погасить задолженность по зарплате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за счет субсидий из федерального бюджета обсуждают в правительстве РФ, рассказал источник "Интерфакса".

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК, подтвердили, что вопрос о погашении задолженности по зарплате на предприятиях комплекса действительно обсуждается. Однако там подчеркнули, что говорить о конкретных предложениях крайне преждевременно, поскольку они находятся в стадии проработки и финальных решений ни по одному из них не принято.

Идея субсидий из федерального бюджета, которая есть среди обсуждаемых, предусматривает, что решение об их выделении могла бы принимать правительственная комиссия по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций ОПК, сообщил источник "Интерфакса". Обсуждается, по его словам, и сам механизм предоставления таких субсидий.

Также заинтересованные ведомства обсуждают возможность внести коррективы в закон о несостоятельности, чтобы долги по зарплате перед сотрудниками организаций ОПК, находящихся в состоянии банкротства, погашались самыми первыми, сообщил собеседник агенства. Погашение должно происходить за счет конкурсной массы.

Такие поправки помогут предприятиям ОПК обойти действующий специальный порядок погашения долгов банкротов перед кредиторами, к которым закон относит и сотрудников предприятия или организации. Сейчас банкрот в первую очередь оплачивает работу арбитражного управляющего, выплачивает текущую зарплату сотрудников предприятия, коммунальные платежи, и лишь затем - во вторую очередь - возникшие ранее долги компании по возмещению вреда, причиненного жизнью и здоровью, потом - долги по зарплате, возникшие до банкротства.

В Минэкономразвития не смогли предоставить оперативный комментарий.

Это не единственная идея правительства о предоставлении возможности отступать от правила очередности при погашении долгов банкрота. В Госдуме ждет второго чтения правительственный законопроект, наделяющий субъекты РФ и муниципальные образования правом гасить задолженность компании перед сотрудниками и взамен получать права кредитора.

Сейчас такое целевое погашение долгов по зарплате фактически невозможно. Долги, накопленные в банкротстве, по закону погашаются перед реестровыми, возникшими до начала процедуры. Поэтому любому третьему лицу, которое захочет закрыть задолженность по зарплате (включается во вторую очередь реестровых долгов), нужно будет перед этим выплатить все текущие долги и первую очередь реестровых.

ОПК Юрий Борисов

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