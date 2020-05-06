Нижегородские власти склонились к варианту шлюзов при решении проблемы судоходства по Волге

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство Нижегородской области, опираясь на мнение экспертов, считает более целесообразным для решения проблемы судоходства Волги в районе города Городца строительство третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла (Нижегородская ГЭС, г.Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область), чем создание низконапорной плотины (Нижегородского низконапорного гидроузла).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Нижегородской области, региональные власти исходят из того, что "решение задачи обеспечения нормальных судоходных условий на реке Волге необходимо, но не должно оказывать негативного влияния на санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе, увеличивать зоны затопления и подтопления, наносить вред населению и окружающей среде".

Проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла рассматривался на различных площадках. Одним из основных замечаний указывалось отсутствие проработки альтернативных вариантов обеспечения судоходства. В связи с этим правительство Нижегородской области инициировало научно-исследовательскую работу, которую выполнил ВНИИ гидротехники имени Веденеева (ВНИИГ).

В работе проводился анализ проектных решений строительства гидроузла и возможных альтернативных вариантов обеспечения судоходства. По результатам этой работы были сформированы замечания к проекту. ВНИИГ признал вариант строительства третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла в сочетании с дноуглубительными работами наиболее предпочтительным по всем основным показателям.

Доводы за нитку шлюзов

Создание третьей нитки шлюзов решает проблему обеспечения условий для судоходства, при этом, в отличие от проекта низконапорного гидроузла, не оказывает негативного влияния на санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе, не увеличивает зоны затопления и подтопления, не наносит вреда населению и окружающей среде. Кроме того, стоимость реализации этого объекта меньше, чем проекта возведения низконапорного гидроузла, а сроки реализации - короче.

Пресс-служба также напоминает, что вопрос о решении проблемы обеспечения судоходных глубин на участке реки Волги между Нижним Новгородом и Городцом неоднократно обсуждался на заседаниях профильных научных советов Российской академии наук (РАН).

Итоги обсуждения проблемы обеспечения судоходных глубин в нижнем бьефе Городецких шлюзов были подведены на совещании в РАН 30 января 2020 года. Академия наук "поддерживает целесообразность строительства третьей нитки Городецких шлюзов и недопустимость в современных условиях решения задач хозяйственного и транспортного использования реки Волги в отрыве от проблем сохранения живой природы и среды жизни людей".

Как сообщалось ранее, строительство Нижегородской ГЭС и наполнение Чебоксарского водохранилища до отметки 63 м (вместо проектных 68 м) привело к необратимой деформации русла Волги в нижнем бьефе Городецкого гидроузла и уменьшению судоходных глубин. Создалась ситуация, при которой флот вынужден подолгу простаивать в ожидании шлюзований.

С целью сохранения сквозного судоходства по Волге планируется строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Плотина является альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Правительство РФ сочло нецелесообразным подъем уровня Чебоксарского водохранилища. Предельная стоимость строительства низконапорной плотины, включая обустройство водохранилища, нижнего бьефа и работы по проектированию, определена в 43,462 млрд рублей. Генпроектировщиком низконапорной плотины выступило самарское ООО "Техтрансстрой", контракт с ним был заключен в 2017 году.

В начале апреля 2020 года сообщалось также, что Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства по изменению параметров финансирования госпрограммы "Развитие транспортной системы". Проектом предлагается перераспределить бюджетные средства в 2020 и 2021 году с Нижегородского гидроузла на проекты "НОВАТЭКа" и на федеральный проект "Морские порты России".