Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России в рамках акции с 12 мая по 30 июня снизит ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта (п.п.) при использовании сервиса "Электронная регистрация", говорится в пресс-релизе банка.

Максимальный дисконт при использовании сервисов "ДомКлик" от Сбербанка составит 0,6 п.п.

Как указывает Сбербанк, минимальные ставки сейчас составляют по кредитам на жилье в новостройке от 5,9% годовых, на квартиры на вторичном рынке - от 7,8% годовых.

Акция с дисконтом за электронную регистрацию распространяется на льготные программы господдержки. По программе для семей с детьми в рамках акции ставка составит 4,7%, по госпрограмме субсидирования ставки, запущенной в 2020 году - 6,1%. При стандартных условиях Сбербанк выдает кредиты по этой программе под 6,4% при установленном государством максимуме в 6,5%.