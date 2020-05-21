Медведев предрек мировому ВВП потерю около $9 трлн из-за коронавируса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в результате коронавируса мировой валовый внутренний продукт потеряет около 9 трлн долларов (3%), что сопоставимо с совокупным ВВП Японии и Германии.

"Мы действительно оказались в совершенно уникальной ситуации, которой невозможно было даже представить четыре месяца назад. К сожалению, такого рода "черные лебеди" всегда приносят очень тяжелые экономические последствия, не говоря уже о количестве жертв, которые принес коронавирус", - сказал Медведев в четверг, выступая на сессии "Экономика изоляции. Как трансформируется бизнес в новых реалиях" на онлайн-конференции по стартапам, которая проходит в Москве под эгидой фонда "Сколково".

Зампредседателя СБ РФ заявил, что в настоящее время необходимо поддерживать те сферы, которые понесли наибольшие утраты, с тем, чтобы "просадка этих отраслей не оказалась наиболее катастрофичной, чтобы относительно быстро они смогли восстановиться после пандемии".

По его словам, для этого выработаны защитные механизмы, которые должны позволить минимизировать ущерб, но они недостаточны, так как пандемия и экономический кризис еще не закончились и "общий объем утрат мы до конца не понимаем".

Из-за пандемии меньше всего пострадали те сферы, которые сумели перейти на "цифру"

По мнению Медведева, в сложившейся ситуации в наименьшей степени пострадали те отрасли, которые сумели цифровизироваться. Это, по его словам, онлайн-ритейл, удаленные сервисы в области образования, автоматизация бизнеса, поскольку значительно выросли потребности на покупки в режиме онлайн и т.д.

Вместе с тем, сказал замглавы Совбеза, всем государствам будет необходимо предпринять большие усилия для того, чтобы сформировать новую модель поведения в сложившихся условиях. "Какой она будет окончательной - мы до конца не понимаем. Но, очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - заявил Медведев.

Трансформация трудовых отношений - одно из последствий нынешнего кризиса

Бывший премьер считает, что вследствие кризиса одним из изменений помимо экономической трансформации будет трансформация трудовых отношений.

По его словам, изменения в трудовых отношениях, о которых говорилось еще год назад, - удаленная занятость, использование цифровых технологий, изменение модели трудового договора - сейчас стали реальностью.

Медведев отметил, что в настоящее время важно, чтобы все эти модели были отражены в трудовом праве для того, чтобы, с одной стороны, защитить работников, и не поставить работодателей в сложную ситуацию. "Поэтому мы будем корректировать трудовое законодательство именно в этом направлении", - сказал Медведев.