Эксперты предрекли мировой экономике потерю $82 трлн за 5 лет из-за пандемии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стоить мировой экономике $82 трлн, подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете.

Столь существенные потери экономика может понести за пять лет в соответствии со сценарием "экономической депрессии".

Тем временем "оптимистичный" сценарий экспертов предусматривает потери в размере $3,3 трлн за аналогичный период. Согласно консенсус-прогнозу, показатель составит $26,8 трлн, или 5,3% от мирового ВВП за пять лет.

В прошлом году ВВП 19 крупнейших в мире экономик в совокупности составил $69,2 трлн.

По словам эксперта BNP Paribas Пола Холлингсворта, пандемия коронавируса повлечет за собой структурные сдвиги, в том числе увеличение объема сбережений домохозяйств, рост протекционизма, реорганизацию цепей поставок и большее развитие цифровых технологий.

"Мы, вероятно, будем наблюдать желание людей в дальнейшем увеличить свои сбережения на фоне опасений по поводу перспектив на рынке труда и зарплат", - сказал он, отметив, что на поведение потребителей также могут повлиять тревоги по поводу потенциальных расходов на медицину и налоги.

Потенциальные потери для экономики США варьируются в диапазоне от $550 млрд до $19,9 трлн. Между тем пока можно с уверенностью сказать, что финансовые рынки не закладывают в прогнозы глобальную депрессию, пишет MarketWatch, отмечая, что американский фондовый индекс S&P 500 поднялся более чем на 30% с минимумов, достигнутых в марте.