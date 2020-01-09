Суд запретил Карлосу Гону покидать Ливан

Пресс-конференция бежавшего из Японии Карлоса Гона в Бейруте Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Ливане прокуратура запретила бывшему главе автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну. Как сообщает телеканал MTV, это решение было принято в связи с тем, что Интерпол по запросу Японии выдал ордер на его задержание.

Прокуроры также попросили Гона сдать французский паспорт, передает АР со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ливана. Перед этим топ-менеджера в течение двух часов допрашивали. Его также попросили указать адрес, по которому он будет проживать в Ливане. Также его спрашивали о поездке 2008 года в Израиль, с этой страной Ливан формально находится в состоянии войны.

Адвокат Гона Карлос Абу Жауд подтвердил, что его клиента допрашивали по этим двум разным поводам.

У Токио прокуроры запросили материалы дела Гона, добавил источник агентства.

АР напоминает, что ордер Интерпола о задержании Гона поступил в Ливан на прошлой неделе и не является обязывающим документом. У Ливана и Японии нет договоренностей о взаимной экстрадиции подозреваемых.

Ранее представители властей Ливана отмечали, что бизнесмен прибыл в страну по действительному паспорту и ничего не нарушил.

В Японии Гона обвиняют в растрате денег корпорации, злоупотреблении доверием и сокрытии истинных доходов. Его арестовали в ноябре 2018 года, весной 2019 года отпустили под залог и под ряд жестких ограничений.В конце декабря 2019 года стало известно, что Гон покинул Японию и перебрался в Ливан. Сообщалось, что его вывезли из Японии в Турцию на частном самолете как багаж, спрятав в кейс для звуковой аппаратуры, затем его пересадили на рейс в Ливан. 8 января он заявил журналистам, что стал в Японии жертвой несправедливого преследования по политическим мотивам и не мог рассчитывать на справедливый суд.



В Токио признают, что могут не добиться выдачи Гона, чтобы его судить, напоминает АР. В Nissan заявили, что, несмотря на бегство бывшего главы компании, с ним будут судиться.