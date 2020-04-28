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Nissan заявил о риске чистого убытка впервые c 2009 года на фоне COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. может зафиксировать чистый убыток за минувший финансовый год впервые за последние 11 лет на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе.

Компания пересмотрела свой прогноз, выпущенный в феврале, который предполагал получение небольшой прибыли по итогам фингода, завершившегося 31 марта 2020 года. Теперь ожидается чистый убыток на уровне 85-95 млрд иен ($792-885 млн).

Это станет первым годовым убытком Nissan с финансового года, завершившегося в марте 2009 года, отмечает The Wall Street Journal. Тогда на показателях компании отразился мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году.

Ухудшение прогноза Nissan объясняется замедлением темпов продаж автомобилей, увеличением резервов на покрытие потенциальных потерь и снижением прибыли дочерних предприятий.

Компания планировала обнародовать годовые результаты и новый среднесрочный бизнес-план в середине мая, но во вторник перенесла дату публикации на 28 мая.

Еще до начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, Nissan столкнулся с падением продаж в США и на других ключевых рынках.

Глобальные продажи Nissan в марте упали на 43% в годовом выражении, говорится в отдельном пресс-релизе. Продажи на американском рынке, который обычно является наиболее прибыльным для компании, сократились на 48%.

Акции Nissan подорожали на 0,6% в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 18,3%.

Хроника 27 января – 28 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Nissan коронавирус

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