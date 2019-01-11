Рубль по "индексу Биг-Мака" оказался самой недооцененной валютой в мире

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский рубль является самой недооцененной валютой мира по отношению к доллару США, свидетельствует "индекс Биг-Мака", рассчитываемый журналом The Economist на основе цены известного гамбургера ресторанов McDonald's в разных странах мира.

Согласно исследованию, "Биг-Мак" стоит в России $1,65 по сравнению с $5,58 в США, что указывает на то, что доллар переоценен к рублю на 70%. Таким образом, справедливый курс находится в районе 19 рублей за доллар США.

Стоит отметить, что в расчетах The Economist цена за бургер указана на уровне 110 рублей, тогда как в действительности в большинстве ресторанов сети он стоит 130 рублей.

"Индекс Биг-Мака" указывает на то, что валюты большинства государств мира существенно недооценены по отношению к доллару. В числе наиболее дешевых валют - украинская гривна и турецкая лира.

Самой переоцененной к доллару валютой является швейцарский франк - как показывает индекс, его стоимость завышена примерно на 19%. Другими переоцененными валютами являются норвежская и шведская кроны.

"Индекс Биг-Мака" подсчитывается с 1986 года и основан на теории паритета покупательной способности, которая гласит, что валютные курсы должны уравнять стоимость потребительской корзины в различных странах. В данном случае такой корзиной является "Биг-Мак", который готовится одинаково в разных странах и цена которого посчитана в долларах.

В то же время следует иметь в виду, что цена гамбургера во многом зависит от местных издержек, таких как стоимость аренды и заработная плата персонала, которые заметно отличаются и имеют тенденцию быть ниже в более бедных государствах.