Башкирия пополнила список регионов с массовой гибелью пчел

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В семи районах Башкирии обнаружена массовая гибель пчел. Заместитель министра сельского хозяйства республики Ревнер Байтуллин уточнил, что предварительная причина гибели насекомых- применение средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса.

По его словам, гибель пчел зафиксирована в следующих районах республики - Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Илишевском, Уфимском.

Байтуллин отметил, что зачастую растениеводы даже не знают, что вблизи полей располагаются частные пасеки, поэтому не могут предупредить их об обработке сельхозкультур. Он также посоветовал пчеловодам на период обработки перемещать улья в те районы, где нет рапсовых посевов.

В Минсельхозе создана рабочая группа, она анализирует ситуацию.

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел в Удмуртии, Татарстане и Марий Эл.

Яровой сев в Башкирии в этом году занимает площадь в 1,987 млн га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые - на 1,283 млн га. С учетом спроса посевные площади рапса, горчицы, рыжика увеличены на 9% - до 409 тыс. га.

Башкирия - один из лидеров среди российских регионов по количеству пчелиных семей, производству товарного меда (5-6 тыс. тонн ежегодно) и научным разработкам в сфере пчеловодства. Основными видами производства меда в Башкирии являются дикое, бортевое, колодное, рамочное.

Доля республики в производстве товарного меда в России - 7,7%, в Приволжском федеральном округе - 23%. За пределы республики ежегодно реализуется около 1,5 тыс. тонн меда, в том числе, на экспорт - около 400 тонн.