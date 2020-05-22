Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Безработица в США в апреле выросла в каждом из 50 штатов и в округе Колумбия, при этом в 43 штатах она достигла рекордного максимума за время ведения расчетов с 1976 года. Об этом свидетельствует отчет министерства труда, опубликованный в пятницу.

Самый высокий уровень был отмечен в Неваде - 28,2%, наименее значительная безработица в 7,9% была зафиксирована в Коннектикуте.

Как было объявлено ранее, в целом в США безработица в прошлом месяце подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте. Число рабочих мест в экономике США в апреле рухнуло на 20,5 млн. Оба показателя были рекордными со времен Второй мировой войны.

Новый доклад Минтруда показал, что пандемия коронавирусной инфекции оказала различное в разных штатах, но масштабное разрушительное влияние, отмечает The Wall Street Journal.

После Невады по уровню безработицы в апреле лидировали Мичиган (22,7%) и Гавайи (22,3%). В трех штатах она превысила 20%. В двадцати штатах скачок безработицы составил не менее 10 процентных пунктов.

В число штатов с самой низкой безработицей вошли также Миннесота - 8,1% и Небраска - 8,3%.