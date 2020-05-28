Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Недельное количество заявок о безработице в США незначительно превысило прогнозы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В США за неделю, которая завершилась 23 мая, впервые за пособием по безработице обратилось 2,123 млн человек, на 323 000 меньше, чем на предыдущей неделе, сообщило Минтруда. Эксперты ожидали падения показателя на 338 000, до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономический кризис

По пересмотренным данным министерства, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Общее количество заявок, поданных с 21 марта, составляет 40,7 млн, отмечает Trading Economics.

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось по итогам пятой недели подряд - на 436 000, до 2,608 млн с пересмотренных 3,044 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 мая, сократилось на 3,86 млн - до 21,052 млн с рекордных 24,912 млн на предыдущей неделе. Эксперты ожидали роста показателя на 677 000 с ранее объявленного показателя с 25,073 млн.

Американцы против локдауна

14
Ленсинг, штат МичиганОлимпия, штат ВашингтонСиэтл, штат ВашингтонИндианаполис, штат ИндианаНью-ЙоркОстин, штат ТехасМадисон, штат Висконсинштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияФриско, штат ТехасАннаполис, штат Мэрилендштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияМадисон, штат Висконсин
Ленсинг, штат Мичиган
США Минтруда коронавирус

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Экономический кризис

Boeing объявил о планах сократить более 13 тыс. сотрудников

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%
Экономический кризис

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');