Недельное количество заявок о безработице в США незначительно превысило прогнозы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В США за неделю, которая завершилась 23 мая, впервые за пособием по безработице обратилось 2,123 млн человек, на 323 000 меньше, чем на предыдущей неделе, сообщило Минтруда. Эксперты ожидали падения показателя на 338 000, до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным министерства, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Общее количество заявок, поданных с 21 марта, составляет 40,7 млн, отмечает Trading Economics.

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось по итогам пятой недели подряд - на 436 000, до 2,608 млн с пересмотренных 3,044 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 мая, сократилось на 3,86 млн - до 21,052 млн с рекордных 24,912 млн на предыдущей неделе. Эксперты ожидали роста показателя на 677 000 с ранее объявленного показателя с 25,073 млн.