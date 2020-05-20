Эксперты заявили, что экономика США не сможет наверстать потери даже к концу 2021 года

ВВП Штатов упадет почти на 38% в годовом выражении, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экономика США начнет восстанавливаться во втором полугодии 2020 года на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных властями с целью сдерживания распространения COVID-19, однако она не сможет наверстать потери даже к концу 2021 года, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

По оценкам CBO, американский ВВП в апреле-июне уменьшится на 11,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 37,7% в годовом выражении.

В третьем квартале ВВП США, как ожидается, увеличится на 5% относительно предыдущего квартала, в четвертом - на 2,5%. Тем не менее, по итогам всего текущего года объем ВВП будет на 5,6% меньше, чем в предыдущем году.

В 2021 году американская экономика вырастет на 4,2% по сравнению с текущим годом. Тем не менее, в четвертом квартале 2021 года объем ВВП будет на 1,6% меньше, чем в октябре-декабре 2019 года, прогнозируют в CBO.

Рынок труда в Соединенных Штатах, как ожидается, также не сможет восстановиться к концу 2021 года: в четвертом квартале безработица будет на 5,1 процентного пункта (п.п.) выше, чем за тот же период 2019 года - 8,6%.

Во втором квартале 2020 года рабочих мест в США будет почти на 26 млн меньше, чем годом ранее, безработица увеличится до 15,1%, прогнозируют в CBO.

По оценкам управления, безработица достигнет пика на уровне 15,8% в третьем квартале текущего года и уменьшится до 11,5% в четвертом квартале.

Программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, увеличат дефицит бюджета США в 2020 финансовом году на $2,2 трлн, в 2021 году - на $0,6 трлн, ожидают в CBO.