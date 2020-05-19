Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Все 50 американских штатов частично возобновили экономическую деятельность, приостановленную из-за пандемии коронавируса, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Я с гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации на сегодняшний день, все 50 американских штатов частично возобновляют работу экономики", - сказал он в Белом доме на заседании членов администрации США.

В середине апреля администрация президента Дональда Трампа представила трехэтапный план отмены антивирусных ограничений. Согласно ему, решение о сроках губернаторы определяют самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США на данный момент выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 91 тысячи человек, выздоровели свыше 283 тысяч.