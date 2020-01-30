В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Администрация Кемеровской области ввела с четверга так называемый "режим черного неба" в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, сообщила пресс-служба правительства региона.



Этот режим будет действовать в Кемерове с 18:00 (14:00 по Москве) четверга до 18:00 пятницы, в Новокузнецке и Прокопьевске - с 18:00 четверга до 18:00 субботы. На этот период всем предприятиям в этих городах нужно ограничить количество выборосов на 15-20%.

За эту зиму режим "черного неба" сразу в трех городах Кузбасса впервые вводился в начале декабря. Его объявляют, когда прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.