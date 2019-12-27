В Красноярске на трое суток введен режим "черного неба"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске с 19:00 27 декабря (15:00 по Москве) до 19:00 30 декабря объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности, сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Режим НМУ также называют "черного неба".

В этот период "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", говорится в сообщении.

За последние сутки в Красноярске похолодало от минус 10 до минус 30 градусов. Ночью ожидается дальнейшее снижение - до минус 34 градусов и почти безветренная погода.

Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, провести мероприятия, обеспечивающие сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.