Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Согласно наиболее вероятному сценарию, уровень безработицы в России вырастет с докризисных 4,6% до 8-10% в краткосрочном периоде, но к концу 2020 года ситуация начнет улучшаться, говорится в обзоре The Boston Consulting Group (BCG) о безработице в России и мире, с которым ознакомился "Интерфакс".

В докладе приводятся три сценария развития ситуации с безработицей в РФ. В случае самого благоприятного сценария "Отскок" доля безработных вырастет до 6-7%, при базовом сценарии "Тяни-толкай" - до 8-10%. Пессимистичный сценарий "Критический спад" предполагает рост числа безработных на 7,8 млн человек в абсолютном выражении, или до 12-15%.

Уровень безработицы в РФ в "карантинном" апреле, по данным Росстата, уже подскочил до 5,8% (максимум с апреля 2016 года) с 4,7% в марте.

BCG прогнозирует различные последствия COVID-кризиса по отраслям: более 80% всех временных увольнений в мире, вероятнее всего, произойдут в сфере непродовольственного ритейла, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, туризме и строительстве.

В России, согласно прогнозу BCG, при самом жестком сценарии "Критический спад" сокращения могут коснуться до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости. Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, - здесь сокращения оцениваются в 4-6%.

Наиболее вероятный сценарий "Тяни-толкай" предполагает более умеренный уровень сокращений: 11-16% - в секторе услуг, 7-10% - в торговле, 6-10% - в строительстве и недвижимости и 5-10% - в промышленности.

Бюджетный сектор и коммунальные услуги не будут затронуты безработицей при любом сценарии, говорится в обзоре.

В докладе также отмечается, что сокращение платежеспособного спроса населения в России может достигать от 2-3 до 9-12% в зависимости от масштабности кризиса.

"Число безработных в России может вырасти с докризисных 4,6% в два или даже три раза в зависимости от масштабности кризиса, но уже к концу 2020 года ситуация может начать улучшаться. Важно делать шаги по управляемому возврату бизнеса к работе, со строгими протоколами и мониторингом", - подчеркивают авторы исследования.

"Активная поддержка государства должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли, чтобы выполнить две цели. Во-первых, облегчить финансовую нагрузку и помочь решить срочные текущие проблемы, а во-вторых, заложить основы стабильной работы на долгосрочную перспективу и обеспечить плавный перезапуск важнейших отраслей экономики", - комментирует исследование управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.

В докладе также указано, что правительства всего мира "столкнулись с проблемой несоответствия навыков, так называемой квалификационной ямой (ситуация, когда предложение не соответствует спросу на уровне организации, отрасли или региона), еще до пандемии COVID-19".

"Однако вирус усугубит это положение: анализ BCG показывает, что потери производительности из-за несоответствия спроса и предложения навыков могут увеличиться с 6 до 11%, а недополученный ВВП в мировом масштабе составит $18 трлн к 2025 году", - отмечается в исследовании.

В России, по оценкам BCG, т.н. налог на производительность (недополученный из-за квалификационной ямы валовый продукт) может составить 0,6% ВВП в краткосрочном периоде в течение кризиса COVID-19.

"Однако если не предпринимать активных мер, направленных на сокращение разрыва в квалификациях, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, потери ВВП РФ могут увеличиться втрое - до 1,8% ВВП", - предупреждают эксперты BCG.

Boston Consulting Group (BCG) - международная компания, занимающаяся управленческим консалтингом. Работает на российском рынке с 1990 года.