Квартальный убыток Lufthansa вырос более чем в шесть раз

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года чистый убыток авиакомпании Deutsche Lufthansa AG составил 2,12 млрд евро против 342 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка перевозчика сократилась на 18% - до 6,44 млрд евро с 7,84 млрд евро в январе-марте 2019 года. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) вырос до 1,22 млрд евро с 336 млн евро годом ранее. Оба показателя совпали с опубликованными ранее предварительными данными.

"В последние месяцы мировое авиасообщение практически остановилось. Это в беспрецедентной степени повлияло на наши квартальные результаты", - заявил через пресс-службу глава Lufthansa Карстен Шпор.

Он отметил крайне медленное восстановление спроса и предупредил, что компании предстоит принять серьезные шаги по реструктуризации. В частности, Lufthansa планирует сократить удельные расходы и активизировать программы реструктуризации Austrian Airlines и Brussels Airlines. Кроме того, она может продать отдельные непрофильные активы.

Ранее на этой неделе наблюдательный совет Lufthansa вслед за правлением одобрил принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

В рамках соглашения об оказании государственной помощи, WSF получит 20% акций Lufthansa, которые в случае попытки поглощения компании могут вырасти до 25% плюс одна акция, и два места в ее наблюдательном совете.

Lufthansa также обязуется передать конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 взлетных и посадочных слотов для размещения до четырех самолетов.

Акции авиакомпании на торгах в среду дорожают на 3,4%. Капитализация Lufthansa с начала года упала на 42,4% и составляет около 4,5 млрд евро.