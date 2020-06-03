Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года

ВВП России в 2020 году может упасть более чем на 8%, предполагают эксперты

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 8-8,2%, падение инвестиций в основной капитал в районе 19%, а рубль к концу года может существенно ослабнуть до уровня около 90 рублей за доллар, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем докладе "О среднесрочном прогнозе развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможного кризиса мировой экономики".

Ожидания экономистов ЦМАКП в их базовом сценарии намного более пессимистичны, чем базовый вариант ЦБ (падение ВВП РФ на 4-6% в 2020 г.) и базовый прогноз Минэкономразвития (падение ВВП РФ в 2020 г. на 5%, спад инвестиций на 12%, доллар к концу года - 75-76 рублей).

Доклад опубликован на сайте ЦМАКП, одним из его авторов является руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов центра Дмитрий Белоусов.

"Базовый сценарий - в этом варианте предполагается, что эпидемия коронавируса нового типа продолжится до третьего квартала (соответственно, с постепенным "открытием" экономик летом). В четвертом квартале возможна вторая, сезонная волна эпидемии с соответствующими ограничениями в России и в мире", - пишут авторы доклада.

"Короткий "отскок" будет обусловлен эффектом базы и анонсированными беспрецедентными мерами поддержки развитых экономик. Этот кризис, в свою очередь, вызывает глобальный (в том числе и российский) и достаточно продолжительный экономический кризис циклической природы, включая финансовый кризис", - отмечается в докладе.

В рамках этого сценария, согласно ожиданиям ЦМАКП, частичное снятие ограничительных мер позволит восстановить краткосрочную экономическую активность в мировой экономике, но данные меры предстоит повторно ввести осенью-зимой 2020 г. из-за второй волны эпидемии. В этих условиях внешний шок, вызванный собственно пандемией, продлится около года.

"Рынок нефти будет находиться под влиянием распространения второй волны пандемии и сопутствующего продолжительного экономического спада. Потребуется более существенное сокращение добычи и экспорта нефти после достижения предельных возможностей ее хранения во втором квартале. Ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти будет крайне неблагоприятной, возможны резкие коррекции рынка при достижении максимальных объемов ее хранения", - прогнозируют эксперты ЦМАКП.

"Спрос на нефть будет расти медленно и ограничения объемов экспорта сохранятся до конца 2021 г. Соответственно с конца 2020 г. до конца 2021 г. цены на нефть будут колебаться на уровне $35-37 за баррель, и только в 2023 г. они вырастут до $45-48", - закладываются в базовый сценарий ожидания по ценам на нефть.

Что будет с мировой экономикой

В мировой экономике эпидемия коронавируса нового типа, по мнению экспертов ЦМАКП, "обусловит (второе полугодие 2020 г.) долговой кризис в обремененных долгами экономиках развивающихся стран и/или в Южной Европе".

"Значительная часть экономик столкнется с угрозой кризиса банковской системы и платежного баланса, как через механизм токсичных займов, так и через механизмы внешнего заражения. Это практически неизбежный сценарий для экономик, уязвимых секторально или циклически", - пишут авторы доклада.

"В мировой экономике возникают элементы циклического кризиса: спад на пике будет более глубоким (-3,8 - -4,0%), а "отскока", как такового в 2021 г. не предполагается (роста в 3,5-3,8% недостаточно для восстановления уровня мирового валового продукта 2019 г. В дальнейшем возможно сохранение примерно докризисной экономической динамики (3,2-3,5% в год)", - описывают возможную динамику мировой экономики экономисты ЦМАКП.

Прогноз для России

В России, согласно базовому сценарию прогноза ЦМАКП, "карантин продлится до конца июня, в четвертом квартале текущего года ожидается еще одна волна заболеваемости ориентировочно продолжительностью два месяца с предполагаемыми потерями ВРП крупных городов до 20%".

"Въездной/выездной туризм: минус 90% от среднего многолетнего значения в первом полугодии, минус 85% в третьем квартале, минус 90% в четвертом, минус 35% в среднем за 2021 г. Экспорт транспортных услуг (экспорт/импорт): минус 50% от среднего многолетнего значения во втором квартале, минус 40% в третьем квартале, минус 50% в четвертом, минус 20% в среднем в 2021 г.", - описываются ожидания по экспорту/импорту услуг в базовом сценарии

"Поведение компаний: перераспределение ресурсов от инвестиций к поддержке зарплаты в 2020-2021 гг. Из-за затяжного кризиса и исчерпания возможностей "пассивной адаптации" компаний и субъектов Федерации к новым условиям функционирования возникает масштабная коррекция занятости во втором полугодии (и в этом заключается принципиальное различие с оптимистичным сценарием). Скачок безработицы до 8,0%-8,3% рабочей силы в 2021 г. и 7,0-7,3% в 2022-2023 гг., усиливая конкуренцию на рынке труда, будет сдерживать динамику реальной заработной платы", - описывается в докладе ситуация с рынком труда.

ДКП в базовом сценарии будет мягкой - эксперты

Денежно-кредитная политика экспертами ЦМАКП в базовом сценарии ожидается "мягкой". "К середине 2020 г. в рамках объявленной стимулирующей ДКП предполагается снижение ключевой ставки до 4,5-4,75%. К концу 2020 г. в условиях нового ослабления рубля произойдет корректирующее повышение ключевой ставки до 5,0%. С конца 2022 г. в сценарии предусмотрено постепенное ее повышение с выходом в диапазон "годовая инфляция плюс 2%" к концу 2023 г.", - описывают свои ожидания от ДКП экономисты.

"С точки зрения ставки по кредитам конечным заемщикам мягкость процентной политики ЦБ будет уравновешена большей премией за риск, закладываемой банками, но по итогу рост кредитных ставок для конечных заемщиков будет незначительным. В этом варианте прогноза предполагается умеренное участие Банка России в операциях на вторичном рынке государственных облигаций в целях поддержки ликвидности в экономике, а также обеспечения стабильности кривой доходностей по безрисковым активам", - отмечают авторы доклада.

"Провал в динамике ВВП в 2020 г. ожидается примерно вдвое более глубоким, чем в оптимистичном варианте (-8,0 - -8,2%). При этом последующий рост в 2021 г. представляется достаточно умеренным (3,7-4,0%). Затем к 2022-2023 гг. экономическая динамика практически выходит на уровень оптимистичного сценария (2,1-2,5%)", - делают свой прогноз по динамике ВВП РФ в ЦМАКП.

"Вторая волна эпидемии и кризис на внешнем рынке приведут к продолжающемуся почти весь период кризису инвестиций в основной капитал (в первую очередь, частных). В 2020 г. спад инвестиций составит 18,8-19,2%. В отличие от оптимистичного в рассматриваемом базисном сценарии кризисный провал в инвестициях не восстанавливается в последующие годы (прирост в 2021 г.: 2,7-3,0%, в 2022 г.: 4,2-4,5%)", - полагают эксперты.

"На динамику реальной заработной платы в данном сценарии воздействует существенно более высокий уровень безработицы, подскакивающий во втором полугодии 2020 г. (на фоне "второй волны" карантинных мероприятий) и в 2021 г. В итоге провал реальной заработной платы оказывается почти вдвое выше, чем в оптимистичном сценарии (-4,5- - 4,8%), с последующей стагнацией в 2021 г. И только в 2023 г. начнется интенсивный рост реальной заработной платы (2,2-2,5%)", - описывают свое видение динамики заработной платы экономисты.

"Просадка потребительского кредитования в данном сценарии окажется гораздо более глубокой по сравнению с оптимистичным сценарием (на пике спада в первом квартале 2021 г. на 14,8% к первому кварталу 2020 г.), а крупномасштабного эффекта реализации "отложенного спроса" не возникнет из-за затяжного кризиса и значительной потери доходов населения. В итоге, сокращение товарооборота в 2020 г. окажется втрое больше, чем в оптимистическом сценарии (-4,5- -4,8%), а возможности его восстановления в 2021 г. не просматриваются (+0,2 - +0,5%). И только в 2023 г. прирост товарооборота составит 2,7-3,0%", - приводятся прогнозы по динамике розничной торговли.

Экономисты ждут существенного ослабления рубля

Экономисты ЦМАКП ожидают существенное ослабление рубля во втором полугодии 2020 г. "под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки импорта), оттока капиталов с развивающихся рынков (в том числе, и с российского)".

"В 2022-2023 гг. рубль будет умеренно укрепляться под влиянием перехода к постепенному росту мировых цен на нефть и сокращения оттока капитала из российской экономики. В итоге с четвертого квартала 2020 г. и до 2022 г. курс рубля будет колебаться в коридоре 87-91 руб. за долл., и только в 2023 г. он укрепится до 83-87 руб. за долл. Из-за девальвации рубля инфляция в течение двух лет будет существенно выходить за границу, установленную Банком России (2020 г: 5,5-5,7% и 2021 г.: 5-5,3%), и лишь в 2022-2023 г. приблизится к этой границе (4,0-4,3%)", - прогнозируют экономисты.

Официальные прогнозы

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020-2022 годы равняется 4,0%. При этом Минфин предлагает даже понизить прогноз по инфляции на 2020 год до 3,3% на фоне ожидаемого падения спроса, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями министерства финансов. ЦБ ожидает инфляцию в 2020 году в интервале 3,8-4,8%, в 2021-2022 годах - 4%.

Минэкономразвития заложило в свой базовый сценарий прогноза средний курс доллара по итогам 2020 года 72,6 руб./$1 против 64,7 руб. по итогам 2019 года. В 2021 г. российскую валюту, по прогнозу ведомства, ждет ослабление, но не значительное - до 74,7 руб./$1. Средний курс по итогам 2022 года ожидается в размере 73,3 руб./$1, в 2023 г - 72,1 руб./$1.

"Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти, по нашим оценкам, чуть более активно, потому что были физические ограничения. Это приведет к умеренному ослаблению рубля, мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", - объяснял в конце мая прогноз глава Минэкономразвития Максим Решетников.