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В ФНПР решили верить данным чиновников о безработице, а не экспертам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экспертные оценки, по которым количество российских безработных за период ограничительных мер достигло 10 млн человек, завышены как минимум вдвое, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Экономический кризис

По его мнению, данные Росстата, в целом, отражают реальную ситуацию на рынке труда. Согласно официальным данным по состоянию на апрель, численность общей безработицы составляла 4,3 млн человек.

От оценок вероятности роста безработицы к началу осени он воздержался: "Пока неясно".

Основатель портала по поиску работу Superjob Алексей Захаров назвал официальные данные по безработице заниженными, поскольку не все увольнения были оформлены официально в условиях самоизоляции. По его оценке, сейчас общая безработица составляет примерно 10 млн человек, а к осени она может вырасти до 20 млн человек.

1 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что количество зарегистрированных безработных составило 2 090 000 человек. По оценке Конфедерации труда России, общая безработица в стране достигла 8 млн человек.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят более 20 млн человек.

Superjob Алексей Захаров Минтруд коронавирус КТР Антон Котяков ФНПР

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