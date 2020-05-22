Набиуллина допустила сокращение ВВП по II квартале больше чем на 8%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В апреле динамика российской экономики соответствовала ожиданиям Банка России, в мае она пока несколько ниже, поэтому спад ВВП во II квартале может превысит изначальный прогноз в 8%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Предыдущий прогноз регулятор сделал месяц назад.

Прогноз будет уточнен к следующему, опорному, заседанию в июле, добавила она.

"Безусловно, даже к неопорным заседаниям мы уточняем по некоторым параметрам наши прогнозные оценки и раскрываем эту информацию по итогам заседания совета директоров", - отметила глава ЦБ.

Банк России в последнем прогнозе ожидал падение ВВП России во II квартале на 8%, Минэкономразвития прогнозировало спад на 9,5%.

По итогам 2020 год ЦБ ждет снижения российской экономики на 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.