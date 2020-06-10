"АвтоВАЗ" с оживлением рынка отложил до осени вопрос перехода на четырехдневку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" на фоне оживления спроса на автомобили отложило до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщила пресс-служба производителя в среду, предприятие сохранит режим полной рабочей недели до 31 августа. Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня по 27 декабря.

"Руководство "АвтоВАЗа" приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства", - говорится в сообщении компании.

"Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada", - также отметили в пресс-службе.

Компания, тем не менее, пока воздерживается от прогнозов по российскому авторынку на осень 2020 года. "По последним прогнозам, сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года", - говорится в сообщении.

"В связи с этим "АвтоВАЗ" заранее предусматривает введение режима четырехдневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью", - пояснили в пресс-службе.

"АвтоВАЗ" отмечает, что окончательное решение о режиме работы осенью будет принято в конце августа. "Решение о сохранении на лето режима полной рабочей недели очень важно для компании и для нашего коллектива. В этот сложный для всех период, благодаря принятым мерам поддержки отрасли со стороны президента России и поэтапному снятию санитарных ограничений, мы видим начало позитивного тренда по восстановлению российского автомобильного рынка", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" цитату гендиректора компании Ива Каракатзаниса.

"Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончанию летних месяцев", - отмечает Каракатзанис.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи компании в январе-мае 2020 г. упали на 27,1%, до 104,576 тыс. шт.