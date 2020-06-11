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"АвтоВАЗ" отказался от выплаты премий за первое полугодие

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа "АвтоВАЗ" решила не выплачивать премии сотрудникам за первое полугодие 2020 года, а также не индексировать тарифные ставки и оклады с 1 июля, сообщил профсоюз предприятия.

Экономический кризис

Это решение было принято на заседании согласительной комиссии. Работодатель там отметил, что результаты работы группы не позволяют выплатить премии за полугодие и проиндексировать ставки и оклады, пересказали в профсоюзе.

Если работа предприятия стабилизируется и даст положительные результаты, комиссия вернется к рассмотрению вопроса индексации тарифных ставок и окладов в октябре текущего года.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, ранее было принято решение направить 10 млн рублей на премии сотрудникам, работавшим в две первые "нерабочие недели". Все полностью получили эти деньги в мае, отметил он.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи компании в январе-мае 2020 года упали на 27,1%, до 104 576 штук.

Хроника 27 января – 11 июня 2020 годаЭкономический кризис
АвтоВАЗ Сергей Зайцев Тольятти Ижевск АЕБ коронавирус

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