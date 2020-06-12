Белорусская оппозиция попросила прокуратуру проверить заявления Лукашенко

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Старейшая белорусская оппозиционная партия БНФ выступила с заявлением, в котором призвала Генеральную прокуратуру и Следственный комитет дать правовую оценку высказываниям президента страны Александра Лукашенко о расстрелах, а также призвала принять меры по обеспечению верховенства закона во время избирательной кампании.

В БНФ пояснили, что "Лукашенко не только неоднократно оскорблял других участников избирательной кампании, но и недвусмысленно заявлял о допустимости массовых убийств демонстрантов и готовности защищать собственную власть практически любыми способами".

В партии также призвали прокуратуру и следственный комитет освободить задержанных участников кампании и прекратить их уголовное преследование".

Там также напомнили о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского и других участников пикетов по сбору подписей, а также обыске в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Виктор Бабарико.

В начале июня Лукашенко предупредил членов правительства, которые "шатаются", что потенциальным кандидатам в президенты он страну не отдаст.

Он также напомнил , что в отдельных странах госперевороты подавляются расстрелами.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.